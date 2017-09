Mihai Stoica nu a mai rezistat dupa 1-1 la Cluj: "Raman siderat cand il aud pe Petrescu! In Europa primim penalty, in Romania nu"

Stelistii au scos un 1-1 pe terenul CFR-ului, dar nu sunt multumiti. Acestia contesta o faza de penalty si il acuza pe Ovidiu Hategan ca a trecut cu vederea faultul in careul gazdelor.

Mihai Stoica spune ca FCSB a fost privata inca o data de o lovitura de la 11 metri in Liga I. Acesta este de parere ca formatia ros-albastra trebuia sa castige la Cluj.

"Faza la care noi am protestat, dar va rog sa o puneti de foarte multe ori, sa vedeti cum am protestat, adica nu am strigat, n-am injurat, n-am ridicat mainile, pur si simplu am intrebat cum e posibil sa nu vezi un fault in suprafata de pedeapsa?! Era vorba de faultul asupra lui Benzar, nu de ce s-a intamplat cu Deac si cu Balasa in prima repriza, pentru ca atunci chiar am mers spre Deac si l-am batut pe umar pentru ca il cunosc foarte bine si il respect. I-am si zis ca e galben", a spus Mihai Stoica la Digisport.



"In opinia mea, asta este un penalty indiscutabil. Si daca il punem pe langa penaltyurile pe care le-a obtinut CFR Cluj in meciurile cu Dinamo, Iasi si Chiajna, chiar este indubitabil", a mai spus acesta.

"Sunt siderat, am vazut ca unii au fost sidefati, sa vad cum Dan Petrescu poate sa spuna ca a fost un arbitraj pro-Steaua. Din moment ce faceau schimbari in prelungiri ca sa traga de timp, cred si eu ca e un rezultat care le convinge! La meciul asta, nu, sub nicio forma nu sunt multumit de jocul echipei. Sunt convins ca putem mai mult. Steaua de cupele europene primeste lovitura de pedeapsa, iar Steaua de campionat...

Nu trebuie sa uitati ca noi am avut un penalty neacordat si la meciul cu Viitorul, la scorul de 0-0. Si avem executanti foarte buni. Budescu nu rateaza penalty si atunci de la 1-0 se joaca altfel", a conchis Mihai Stoica.