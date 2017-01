Lovitura in RAZBOIUL pentru Steaua! Ce se intampla in lupta pentru RETROGRADAREA Stelei lui Becali

Avocatul Talpan a ramas singur in lupta cu Becali!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Conform surselor Sport.ro, Comandantul CSA Steaua nu a semnat nici pana azi notificarile pe care Talpan voia sa le faca la Federatie si la UEFA pentru excluderea clubului din competitiile nationale si din cupele europene. Juristul incearca inca din octombrie sa obtina aprobarea superiorilor sai pentru a-i da lovitura suprema lui Becali, insa pozitiile pe care le-au luat CSA si Ministerul nu arata o opozitie clara fata de echipa din Liga 1.

De fapt, mesajul CSA e categoric: noul club al Armatei isi propune sa inceapa din Liga a 4-a, nu sa preia locul actualei Steaua in prima divizie sau in cupele europene.

La inceputul saptamanii, jurstul Talpan anunta sfarsitul pentru Steaua lui Becali: "Am incercat inca din octombrie cu notificarile. Comandantul nu le-a semnat, de aia nu am putut sa le depun. Am incercat sa merg la comandant. Sper sa mi le semneze, altfel ajung la Ministerul Apararii. Vreau sa depun notificarile la FRF, LPF, FIFA si UEFA. Daca FRF accepta echipa lui Becali in campionat, inseamna ca nu respecta o hotarare a Curtii de Apel Bucuresti. E o hotarare judecatoreasca pe care trebuie s-o respecte!"