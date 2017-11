Ionita si-a indeplinit visul: a marcat cu Steaua: "Iubesc Rapidul, tin cu CFR la titlu!" Rapidistii au facut COMANDO anti-Steaua

Astra 2-0 Steaua / Alex Ionita si-a indeplinit un mare vis: a dat gol Stelei si i-a pus o piedica importanta in lupta pentru titlu.

Inainte de meci, giurgiuvenii au fost motivati de trei mari anti-stelisti, Niculae, Sapunaru si Cosmin Moti. Ionita vrea ca CFR sa castige titlul!



"Avem aproape doua luni intarziere la salariu, da Domnul Nicolae ne-a promis o prima, asteptam sa ne dea banii acum.

Iubesc Rapidul, nu as avea cuum sa merg la Steaua, daca ar fi o oferta. Acum nu e cazul. Nu am facut un meci prea reusit, le multumesc lui Nico, Sapunaru si Moti pentru ca ne-au incurajat inainte de meci. Steaua e una din cele mai puternice, dar eu tin cu CFR in lupta pentru campionat.

Stiu din presa despre interesul lui Kayseri, stiam oarecum ca sunt dorit si mai multe detalii chiar nu cunosc. Trebuie sa imi fac treaba bine iar ofertele vor veni", a spus Ionita.