Hagi vrea la nationala, dar nu in Romania! "Regele" si-a dezvaluit planurile in Franta

Gica Hagi a fost propus chiar saptamana trecuta la nationala Romaniei.

Hagi spune ca nu poate sa antreneze nationala si Viitorul, dar viseaza sa conduca o nationala in viitor catre glorie.



"Nu pot antrena Romania si Viitorul in acelasi timp. Nu ma pot concentra in mod egal la ambele. Insa ma vad avand preluand o nationala ambitioasa si castigand cu ea.



Asta este obiectivul meu. Intotdeauna am vrut sa castig, aceasta este mentalitatea mea", a spus Hagi, intr-un interviu acordat cotidianului Le Matin.