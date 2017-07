Dinamo, in GROAPA din cauza stadionului! Motivul pentru care Negoita s-a enervat si a anuntat ca nu mai investeste

Ionut Negoita a plecat furios de la intalnirea cu ministrul Afacerilor Interne si a anuntat ca nu va mai investi bani in club.

Ionut Negoita este disperat. Are nevoie de stadion nou in Stefan cel Mare deoarece nu isi mai permite chiria de pe National Arena. Fiecare meci de pe cel mai mare stadion din tara il costa 50.000 de euro, iar ca sa ii recupereze trebuie sa vanda cel putin 10.000 de bilete, situatie cu care Dinamo se intalneste destul de rar pe parcursul unui sezon. La partida cu Botosani, Dinamo a avut doar 4000 de spectatori platitori, motivul supararii lui Negoita.

Acesta a iesit de la intalnirea cu Carmen Dan si a anuntat ca situatia noului stadion a ramas neschimbata. Este blocata din cauza contractului cu AFC si a anuntat ca nu va mai investi bani la Dinamo fara o arena noua in Stefan cel Mare.



"Din pacate, in Romania nimeni nu-si permite sa construiasca un stadion. Eu m-am ocupat de echipa, a trebuit sa readuc clubul pe linia de plutire. Chestiunea cu stadionul tine mai mult de suporteri, pentru ca suporterii folosesc stadionul. Singurul lucru pe care il pot spune este ca daca nu se construieste un stadion pe care sa platim chirie, ca acum, dar sa fie al lui Dinamo, sa avem conditii decente, practic nu mai avem viitor. In ceea ce ma priveste, eu nu mai investesc absolut nimic. Liderii de galerii au ramas in continuare la discutii, sa stabileasca intalniri, pentru ca e problema lor. Eu imi fac treaba mea cu echipa”, a spus Ionut Negoita.