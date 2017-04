BREAKING NEWS! Steaua l-a transferat pe Deac. Anuntul facut de Gigi Becali in urma cu cateva minute

Steaua l-a luat pe Deac.

Gigi Becali a anuntat ca l-a transferat pe Deac. Acesta s-a inteles cu jucatorul si va activa clauza din contractul lui Deac cu CFR care ii permite sa plece de la echipa.

Singurul semn de intrebare e daca Steaua va inregistra contractul acum sau de la 1 iunie. Becali a explicat ca depinde totul de administratorul judiciar de la CFR, club aflat in insolventa:

"Am batut palma cu el, am vorbit cu Deac de mai multe ori, e jucatorul Stelei. Contractul e facut, trebuie sa iau transferul de la administratorul judiciar, doar dupa 1 iunie se poate face. Am vrut sa il luam de acum, sa vedem, incercam, altfel de la 1 iunie. Deac si cu Junior Morais sunt jucatorii nostri.", a spus Gigi Becali pentru Sport.ro