BREAKING NEWS | Gigi Becali a schimbat OFICIAL numele echipei! Cum se va numi de acum incolo

Gigi Becali a anuntat ca echipa sa nu se va mai numi Steaua.

Becali a schimbat numele clubului si la registrul comertului in FCSB.

"Stau sa ma cert toata ziua? E FCSB numele, am schimbat la Liga, la Federatie! Care vrea, sa-i spuna Steaua. Care vrea, sa-i spuna FCSB. Licenta va fi luata pe FCSB! Nu stau toata ziua in stres, sa ma innebuneasca de cap. Vreau sa-mi simplific viata. Vor sa schimb?

Bine, schimb! Noi am schimbat doar numele, nu si societatea! Nu am capitulat, eu pentru dreptate ma lupt pana la capat! Sunt judecatori care au minte la cap. O sa spuna cei de la Inalta Curte care e Steaua. Iau licenta pe FCSB! O sa joc in Europa ca FCSB. Au contestat cei de la Armata si FCSB! Sa-i spuna judecatorii cum vor, asa am ajuns!", a spus Becali la Digisport.