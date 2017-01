Becali anunta REVOLUTIA STELISTILOR: "Scot 500 000 de oameni in strada!" Ce se intampla cu echipa

Becali n-are de gand sa plateasca niciun ban pentru a se intelege cu Armata!

Vrea sa faca o actiune de imagine uriasa in primavara! Becali isi propune sa scoata in strada sute de mii de oameni. Indiferent de riscuri, Becali nu-i plateste nimic armatei ca sa poata folosi vechea sigla. E gata sa accepte pana si falimentul actualei societati care controleaza clubul.

"O sa fac un miting frumos in primavara cu 500 000 de oameni, ca la Revolutie! Fac miting pentru echipa Steaua! Stai, ba, putin! Registrul comertului m-a inregistrat, cum vin ei acum si zic ca nu mai e Steaua? Mitingul il fac sa se vada ca in Romania nu poti sa faci asa ceva.

Eu, Becali, am adus 200 de milioane de euro in Romania! Toti banii i-am bagat in Romania, pe toti. Am securizat tot, conform legii, si nume, si marca, tot! Ma duc pana la Curtea Europeana de justitie, sa vedem ce-o sa pateasca judecatorii care spun ca zapada e neagra! Vor ei sa distruga un brand. Ei vor sa atraga oameni de afaceri ca sa ce? Sa spuna ca nu exista dupa aia, dupa 4-5 ani?", a spus Becali la Digisport.