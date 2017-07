Becali a cerut €30.000.000 pe Alibec, Gnohere, Budescu, Tanase si Enache. "A venit o echipa cu patron bogat"

Patronul Stelei a facut un anunt incredibil.

Gigi Becali a anuntat ca a fost intrebat cati bani vrea pe cei mai buni 5 jucatori, insa acesta a facut un pret pentru toti cei 5 jucatori, nu pentru fiecare in parte. "A intrebat cat bani vreau pe astia 5, fiecare in parte, si am zis ca nu ii vand separat, dar vreau 30 de milioane pe toti".

Patronul Stelei a anuntat ca le-a dat timp de gandire o saptamana. "Nu stiu echipa, stiu doar ca e un patron bogat care vrea sa faca echipa repede si vrea sa ia o echipa deja facuta.", a spus Becali.

Acesta a dezvaluit ca a cerut multi bani insa ii va parea rau daca ii va vinde pe cei 5 jucatori ceruti, Alibec, Gnohere, Budescu, Tanase si Enache. "Vreau sa am timp sa fac o alta echipa, dar pe cine sa iau? Raman fara atacanti. Poate pe Nemec sa il iau cu 2 milioane, dar deja e prea departe speculatia", a spus Gigi la Digi.