ASA Targu Mures l-a dat afara pe Ionut Chirila dupa doar 3 saptamani! Pe cine vor sa aduca in locul lui

ASA Targu Mures si-a dat afara antrenorul pentru a 4-a oara in acest sezon!

Oficialii clubului ASA Targu Mures au decis rezilierea contractului antrenorului Ionut Chirila, aflat in functie din 24 martie, cand l-a inlocuit pe Ilie Stan, informeaza site-ul oficial al gruparii ardelene.

De pregatirea echipei, pentru jocul de sambata cu Poli Timisoara, se vor ocupa antrenorul secund si preparatorul fizic.

Ionut Chirila, care a mai pregatit in cariera sa formatiile Electromagnetica Bucuresti, Unirea Focsani, Jiul Petrosani, UTA Arad, Concordia Chiajna si CSMS Iasi, a stat la ASA Targu Mures trei meciuri, in care a inregistrat doua infrangeri si o remiza. Chirila, in varsta de 51 de ani, semnase un contract pe doi ani si jumatate cu ASA Targu Mures.

Inaintea lui Ilie Stan, numit la sfarsitul anului la ASA Targu Mures, la carma formatiei muresene s-a aflat Dan Alexa, campionatul fiind inceput cu Dario Bonetti! In locul lui Chirila cei de la ASA il doresc inapoi pe Ilie Stan.

Dupa disputarea a cinci etape din play-out-ul Ligii I, ASA Targu Mures se afla pe ultima pozitie, cu zece puncte, la sase puncte in urma formatiei Pandurii Targu Jiu, ocupanta locului 12, care asigura participarea in barajul de mentinere in prima divizie.