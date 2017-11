"A fost OMOR! Auziti ce mi-a spus Coltescu!" Cioinac, scos din minti de Coltescu! Declaratii incredibile

Dinamo 2-1 Poli Iasi | Cioinac e suparat rau dupa infrangerea cu Dinamo. Coltescu l-a eliminat degeaba, se plange fotbalistul de la Iasi.

Cioinac spune ca arbitrul din Craiova l-a eliminat degeaba.

"N-am ce sa comentez... Poate a primit arbitrul ordin ca Poli Iasi nu are voie in play-off. Va dau cuvantul meu ca nu l-am impins si nu l-am facut nesimtit. Am martori, toti colegii mei! Cum poate sa spuna asa ceva? L-am atins, nu l-am impins! Auziti ce poate sa inventeze acest om! Nu l-am facut nesimtit. Mi-a dat galben, OK! Pe urma spune ca l-am impins si l-am facut nesimtit.

Cum sa inventeze asa ceva? Nu trebuie delegat asa ceva... Cine il deleaga pe acest... nici nu-mi vine sa-i pronunt numele. A fost OMOR! Am inteles ca nu prea a fost penalty, sigur ca de acolo s-a rupt meciul. Oamenii in negru nu ne vor in play-off. Ne lasa fara cuvinte. Muncim, facem doua antrenamente pe zi, zicem sa jucam, sa aratam ce am lucrat. Vine acest om si ne distruge munca. Vreau sa-mi cer scuze suporterilor, sper sa fie alaturi de noi in meciul de acasa. Trica mi-a zis ca n-a rezistat, ii era frica sa nu faca altceva", a spus Cioinac la Digisport.