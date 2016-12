Isi surprinde senseiul cu un atac cu cutitul! Ce se intampla in urmatoarea secunda e genial :)) VIDEO

Vezi cum reactioneaza instructorul.

Jiu Jitsu Brazilian este una dintre cele mai raspandite forme de arte martiale din lume. Stilul a aparut acum in jur de 100 de ani in Brazilia, fiind o combinatie de Jiu Jitsu traditional japonez si Judo.

Stilul a fost facut celebru de familia Gracie, cunoscuta printre altele pentru faptul ca a "inventat" UFC-ul, cea mai tare promotie de MMA din lume la ora actuala. Initial, stilul era folosit pentru autoaparare, desi acum majoritatea salilor practica BJJ sportiv, procentul salilor care inca mai predau tehnicile initiale de autoaparare fiind unul destul de mic.

Acest lucru este aratat de Idriz Redzovic, o centura neagra in BJJ care si-a invitat instructorul la un seminar, celebrul Carley Gracie, centura neagra 9 DAN in BJJ. Acesta este fiul lui Carlos Gracie, unul dintre cei doi frati care au dezvoltat foarte mult BJJ-ul la inceputuri, si a fost supranumit "Leul familiei Gracie" in tinerete, pentru calitatile sale de luptator.

Carley este surprins de elevul sau cu un atac surpriza cu un cutit fals, insa reflexele sale sunt excelente, reusind sa se apere excelent.