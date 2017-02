Incepe bombardamentul! Ion "Bombardierul" Pascu, co-main event in una dintre cele mai tari gale din Europa

Super meci pentru romanul Ion Pascu.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Ion "Bombardierul" Pascu, considerat cel mai bun luptator roman de MMA, va lupta pe 11 martie in gala ACB din Manchester, impotriva lui Aslambek Saidov.

Polonezul este un luptator cu cota foarte buna in Europa, avand 19 victorii si 5 infrangeri in palmares. Meciul va fi co-main event in gala ACB ce va avea la Manchester, promotia fiind de asemenea una dintre cele mai puternice din Europa.

"Pascu este o forta uriasa a diviziei, si-a demonstrat calitatile pana acum si a avut curajul sa accepte meciul cu doar 3 saptamani inainte de gala, dar asta inseamna ca Saidov va avea o seara usoara", a spus antrenorul lui Pascu, John Kavanagh.

Acesta din urma este celebrul antrenor al si mai celebrului Conor McGregor. Cei doi irlandezi au scris istorie in UFC, acolo unde spera sa ajunga si Pascu dupa acest meci. "Scopul meu este sa ajung in UFC, am spus asta mereu, dar acum ma concentrez pe meciul cu Saidov. O sa le arat de ce sunt in stare, vreau sa termin meciul inainte de limita", a spus Pascu.

Pascu a semnat la inceputul anului cu sala SBG din Irlanda, acolo unde se antreneaza si Conor McGregor.