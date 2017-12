"A fost o nebunie, m-au sunat toti interistii! Lumea e socata in Italia". George Puscas a vorbit dupa minunea de la Benevento - AC Milan

George Puscas a marcat un gol in Benevento 2-2 AC Milan. Cealalta reusita a micutei formatii, care adunase 14 infrangeri consecutive in Serie A, a venit din partea portarului Brignoli, in minutele de prelungiri.

George Puscas a marcat primul sau gol in Serie A. Si nu impotriva oricarui adversar, ci a Milanului, in meciul nebun incheiat la egalitate, scor 2-2. Acesta a povestit ca a fost sunat de multi oameni de la Inter.

"M-au sunat foarte multi de la Inter, m-au felicitat si mi-au urat pe viitor sa continui tot asa pentru ca este doar inceputul drumului.

S-au bucurat foarte mult ca am marcat intr-un derby cum ar fi, pentru noi interistii. A fost placut cand am vazut toate mesajele interistilor. Nu am vorbit de o eventuala revenire la Inter", a declarat George Puscas, citat de Digi Sport.

Puscas se bucura ca a marcat primul sau gol in Serie A si spera sa continue pe aceasta linie.

"Ma simt foarte bine, fiind si primul gol pentru mine in Serie A. Il asteptasem de ceva timp. Sunt foarte fericit ca a venit, mai ales contra unei echipe ca AC Milan. Am facut si primul punct al echipei. Asta a fost cel mai important, ca golul meu a contribuit la primul punct al echipei noastre in Serie A.



Era obiectivul meu sa marchez in Serie A, de cand am ajuns in Italia. Am visat golul acesta si ma bucur foarte mult ca a venit acum. Inseamna foarte mult pentru mine, este rezultatul muncii mele", a mai spus Puscas.

Romanul a vorbit despre reusita portarului Brignoli.

"A fost o nebunie. Nu imi vine sa cred ce s-a intamplat. Cred ca ziua de ieri, 3 decembrie, va ramane in istorie cu adevarat. Sa faci primul punct in Serie A, prin golul unui portar, si contra Milanului, nu cred ca vezi in fiecare zi asa ceva.



Toata lumea e socata dupa tot ce s-a intamplat. si noi din teren, vazand portarul nostru, care nu a dat orice gol. A fost un gol extraordinar, de atacant. Adica nici de atacant, ca un atacant nu se arunca chiar asa cum s-a aruncat el. Ne bucuram foarte mult si sper ca entuziasmul de ieri sa ne aduca noi puncte", a incheiat Puscas.