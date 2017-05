Ce se intampla daca ratezi TOATE penalty-urile la FIFA 17! Dupa a 30-a ratare, comentatorii se enerveaza :) Ce spune Martin Tyler VIDEO

Te-ai intrebat vreodata ce se intampla daca ratezi penalty-uri la nesfarsit la FIFA 17?

Exista un canal de YouTube unde cativa baieti fac tot felul de experimente ciudate legate de FIFA 17.

Ce se intampla daca ratezi penalty-uri la nesfarsit? - e ultima intrebare pe care si-au pus-o.

Rezultatul? Putina suparare din partea comentatorilor Alan Smith si Martin Tyler si cateva erori in grafica.

Baietii de la DDT au observat ca dupa a 30-a ratare, cei doi comentatori au un schimb de replici care nu se aude pe parcursul unui meci.

"Cat de curand!", exclama Smith, in timp ce Martin Tyler spune suparat: "Oh, here we go again. Penalty-urile astea nu or sa se termine niciodata!"

Video:







Erorile de grafica sunt in partea din stanga sus a ecranului, la tabela de scor.