Picioarele lui Cristiano Ronaldo, asigurate pentru o suma dubla fata de cele ale lui Messi! Cat valoreaza politele de asigurari

Firma de asigurari spaniola Asierto a facut o analiza a politelor de asigurare care acopera riscurile in cazul celor mai buni fotbalisti ai planetei, Leo Messi si Cristiano Ronaldo.

Picioarele lui Ronaldo valoreaza 100 de milioane de euro, dublu fata de cele ale lui Leo Messi.

Explicatia vine din grija presedintelui Florentino Perez pentru starurile de pe Bernabeu. In 2006, Real a incheiat cea mai mare polita de asigurari facuta vreodata in fotbal - 150 de milioane de dolari pentru picioarele lui David Beckham.

In acea perioada, picioarele lui Zidane valorau 75 de milioane de euro, cele ale lui Raul 70, iar mainile lui Iker Casillas 7,5 milioane de euro, conform publicatiei franceze Sportune.

Politele de asigurare sunt platite cu sume intre 0,5 si 4% din contractele anuale ale jucatorilor.



Trust me Cristiano Ronaldo can miss judgement day ????????.

Miss of the century #ElClasico pic.twitter.com/OTdaomfON7