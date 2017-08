Lucescu a dat raspunsul lui Daum in Turcia! Cum rezolva problema lui "Alibec" al turcilor, dupa criticile pe care le-a primit

Mircea Lucescu debuteaza sambata pe banca Turciei, la meciul cu Ucraina.

Mircea Lucescu are o problema asemanatoare cu cea a lui Christoph Daum. Turcii i-au criticat selectia, dupa ce Lucescu l-a lasat in afara listei pe capitanul lui Besiktas, Oguzhan Ozyakup.

Lucescu a fost intrebat daca isi va schimba decizia pana la dubla cu Ucraina si Croatia si a avut un raspuns categoric.

"Daca m-am razgandit in privinta sa? Doar oamenii prosti isi schimba ideile. Am vorbit deja cu Oguzhan la telefon, a fost o discutie privata. Am considera ca performantele sale din ultimele trei saptamani nu au fost cele adecvate.", a spus antrenorul roman.

Si Daum a primit o intrebare asemanatoare saptamana trecuta, in privinta lui Alibec.

"Daca ma razgandesc? Nu, poate asa se fac lucrurile in Romania, eu nu fac asa ceva", a fost raspunsul categoric al selectionerului.

Turcia e pe 3 in grupa, la doua puncte in spatele Croatiei si Islandei.