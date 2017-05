Arestat chiar in timpul meciului! Moment incredibil petrecut un Brazilia: ce acuzatii i se aduc fotbalistului. VIDEO

Un fotbalist brazilian dintr-o liga regionala a fost retinut de politisti chiar in timpul unui meci. Acesta este acuzat ca a sechestrat o persoana, in timp ce alti complici i-au golit acesteia cardurile bancare.

Fotbalistul brazilian Marlon Natanael de Lima Alexandre a fost arestat in timpul meciului pe care echipa sa, Sapucaiense, il dipusta in campionatul regional Rio Grande do Sul.

In varsta de 21 de ani, jucatorul a fost incatusat chiar pe teren si scos de cativa politisti imbracati in civili.

"El este cercetat pentru sechestrarea unei persoane abordate intr-un centru comercial. Victima a fost sechestrata in timp ce cardurile sale bancare au fost folosite la cumparaturi", au spus politistii, citati de presa braziliana.

Fotbalistul nu s-a opus arestarii. In acest dosar au mai fost retinute sase persoane.