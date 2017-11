Super poveste! Ambitie fara limite: o romanca si-a improvizat in curte o baza sportiva si a iesit CAMPIOANA MONDIALA

Seria EROI.SPORT.RO continua saptamana aceasta cu o poveste impresionanta. O lectie de ambitie pe care ne-o da Gabriela Iaciu, campioana mondiala la unul dintre cele mai dure sporturi din lume - maratonul de ultra-probe.

Putina lume crede despre ea ca e sportiva, dar Gabriela Iaciu e campioana la unul dintre cele mai dure sporturi din lume - maratonul de ultra-probe.

Ca sa ia aurul, a concurat in doar doua zile la 14 probe de atletism.

Pentru competitii se antreneaza la baza sportiva pe care a improvizat-o la ea in curte.

"Lumea imi zice ca am luat-o razna la batranete", se amuza Gabriela.

"Cica n-am alta treaba de facut. Ca la sat... si acum cand am venit din Belgia, lumea nu m-a intrebat de medalie, toti m-au intrebat cati bani am castigat."

Gabriela Iaciu locuieste intr-un sat din Prahova, unde si munca la camp e un antrenament. Munceste cu ziua ca sa aiba din ce trai. Antrenorul ei mai strange bani din donatii, pentru transport, masa si cazare.

"Mai fac treaba in gradina, ma mai duc cu ziua la sapa, fac curatenie. Vara la fan, la ce se gaseste la noi de munca. Primavara e o perioada cand tund oi, o saptamana, doua, trei, dupa aia incepe perioada cu pusul in pamant. Dupa aia incepe fanul si tot asa, muncesti cu ziua. Gasesti daca vrei sa muncesti."

Gabriela s-a apucat de sport la 38 de ani. Antrenorul Mihai Bogdan a descoperit-o pe strada si a simtit ca poate sa faca din ea o campioana.

A avut o copilarie trista, dar n-a scapat de probleme nici de cand a devenit atleta. O cazatura urata a tinut-o departe de sport aproape un an.

"A cazut in genunchi la cercul de aruncari de pe stadionul Iolanda Balas si si-a facut rotula in cinci bucati. Recuperarea a facut-o singura, natural as putea spune.", povesteste antrenorul.

Ce o motiveaza?

"Odata ce iti intra in sange si iti place, nu prea mai poti sa te lasi. Nu ma plictisesc niciodata, pentru ca antrenamentele sunt diferite. O zi antrenament mai greu pe dealuri, o zi cu bucati de 100, cu bucati de 300. O zi pe stadion cu discul, si asta e distractie intr-un fel.", spune Gabriela Iaciu.

Care e urmatorul obiectiv?

"Un record mondial, de data asta la ultra-maratonul de 20 de probe.", pariaza antrenonul Mihai Bogdan.