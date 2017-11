Campioana necunoscuta a Romaniei: se antreneaza cu o masca prin parcuri si munceste ca menajera ca sa se intretina! VIDEO

EROI.SPORT.RO prezinta povestea Marianei Nenu, campioana la ultra-maraton

Mariana Nenu e una din campioanele necunoscute ale Romaniei. Alearga non-stop. Probele de ultra-maraton sunt specialitatea ei.

Cel mai mare succes l-a avut la Spartatlonul din 2017, unde a iesit prima intr-o cursa de 247 de kilometri.

Pe langa medalia de aur, Mariana Nenu a primit la final si o cununa de maslini.

"Mi-e foarte draga si am vrut sa o am pe cap. Mi-am dorit atat de mult sa ajung la final si o pun pe cap. Alergam printre maslini si ma gandeam ca eu voi avea coronita de maslini pe cap."

"Mi-am dorit foarte mult, m-am antrenat foarte mult. Cate 60 de kilometri alergam noaptea."

Cursa unica din Grecia a facut-o sa traiasca toate starile. Pe traseu s-a crezut si in Rai, dar si in Iad.

Pana la ea, nicio romanca nu a incheiat Spartatlonul. Nu va uita toata viata chinurile prin care a trecut.

"Prima etapa, cand mi-a fost foarte greu, a fost pe varful muntelui, la 161 de kilometri. Era noapte, batea vantul, ploua... Mi s-a facut rau, dar am mers mai departe."

Antrenamente cu o masca speciala

Ca sa reziste la sute de kilometri zi si noapte, prin arsita, ploi sau frig, Mariana face antrenamente dure. Are o masca speciala, prin care respira un aer cu mai putin oxigen. Cu ajutorul ei isi regleaza respiratia, dar si pulsul.

"Pentru antrenament am folosit masca asta. Si greutatile de la picioare. Fiecare greutate are 1,1 kg."

"Masca asta iti da senzatia ca nu ai aer, dar iti dezvolta mult mai bine plamanii. E mult mai curat aerul de aici."

"Masca imi da mai putin oxigen, iar atunci cand o dau jos, in cursa, simt ca sunt ca un fulg."

Lucreaza ca menajera ca sa isi castige existenta



Pentru Mariana Nenu, pregatirea psihologica e la fel de importanta. Se motiveaza in fiecare zi in fata oglinzii.

Sportul nu ii ocupa tot timpul. Ca sa isi castige existenta, Mariana munceste ca menajera. Considera ca e un fel de antrenament de fitness.

"Curatenia inseamna fitness si ma ajuta foarte mult in sportul pe care il practic. Ma catar pe geamuri, dau cu mopul si fac forta in brate. Ma urc si cobor de pe scara, asta inseamna forta pentru picioare."

Toate durerile si suferintele dispar atunci cand ajunge in locul ei preferat din casa, acolo unde stau la loc de cinste toate medaliile si trofeele castigate.

"Aici sunt doua medalii importante, am luat titlul de campioana balcanica la 200 de metri garduri, cu record national si international. Am si medalii de argint tot la Balcaniada, in 2015, la 2000 obstacole, la sulita si la disc."