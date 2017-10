"Ieri, alaltaieri dormeam cu mama, acum am ajuns la echipa mare! Mi-a venit sa plang de bucurie!" Reactia memorabila a lui Ianis Stoica, cel mai tanar marcator din istoria Stelei

Ianis Stoica a debutat cu gol la Steaua, la doar 14 ani. Toate golurile AICI

Ianis Stoica: "Ma simt foarte realizat, am debutat la prima echipa cu gol si asta nu ma face decat sa muncesc mai departe."

"Pentru mine este cea mai mare realizare. Ieri alaltaieri visam sa ajung la echipa mare... Vorba aia, dormeam cu mama, acum am ajuns in cantonament cu prima echipa. Nu pot sa descriu in cuvinte ce simt."

"Imi venea sa plang dupa ce am inscris, dar m-am abtinut."

"Jucatorul meu preferat din Romania este Budescu. Din strainatate, Kylian Mbappe." (PRO X)