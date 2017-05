Football Leaks | Lavezzi, cel mai bine platit jucator din lume! Ronaldo este pe locul 3, Messi abia pe locul 5

Trei jucatori care evolueaza in China sunt in topul celor mai bine platiti fotbalisti din lume.

Sambata, 19:00, Special: Dam titlul in Romania! TOT ce se intampla inainte, in timpul si dupa etapa care decide campionatul!

Cartea care a facut multe dezvaluiri legate de transferuri si salariile din fotbal a dezvaluit si cine sunt cel mai bine platiti fotbalisti din lume. Initial, s-a crezut ca Tevez este pe primul loc dupa transferul la Shanghai Shenhua.

Argentinianul este insa doar pe locul 2, in spatele unui conational, Lavezzi!

Jucatorul primeste nu mai putin de 798.000 de lire pe saptamana de la Habei China Fortune! Acesta castiga mai bine de 2 ori peste Leo Messi, aflat pe locul 5 in clasament. Cristiano Ronaldo este pe locul 3, in timp ce Oscar se afla pe locul 4.

Highest-paid player in the world is Ezequiel Lavezzi at Hebei China Fortune on £798,000 a week - Football Leaks