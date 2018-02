Anunt BOMBA chiar inainte de Real Madrid - PSG: "Neymar si-a dat acordul pentru transferul la Real!" Ce se intampla cu Cristiano Ronaldo

Presa din Catalunya anunta ca Neymar a decis si va semna cu Real Madrid!

Mundo Deportivo a anuntat transferul lui Neymar la Real Madrid! Conform jurnalistilor catalani, Neymar si-a dat acordul pentru ca acest transfer sa aiba loc in 2019, la 2 ani de la momentul in care a decis sa plece de la Barcelona la PSG pentru o suma record in fotbal, 222 de milioane de euro!

Visul lui Florentino Perez de a-l aduce pe Neymar, la un pas sa se implineasca in 2013, se va realiza in vara viitoare, Neymar fiind convins ca va deveni Balonul de Aur daca va ajunge la Real. In vara urmatoare, Neymar este 100% concentrat pe Campionatul Mondial, dorind sa castige titlul mondial cu Brazilia. Iar faptul ca se afla intr-o liga inferioara calitativ il va ajuta pe Neymar sa fie la nivel maxim la startul turneului din Rusia, scriu catalanii.

Cei de la Real Madrid considera ca Neymar va fi inlocuitorul perfect pentru Cristiano Ronaldo care va avea 35 de ani si va pleca de la Real.