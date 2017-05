"Am 3 regrete in fotbal!" Declaratia emotionanta a lui Xabi Alonso inainte de meciul de retragere

Xabi Alonso si Philipp Lahm se vor retrage din activitate dupa partida cu Freiburg din weekend.

La 35 de ani, Xabi Alonso a decis sa se retraga din activitate dupa ce a jucat la 5 cluburi in cariera inceputa in urma cu 18 ani: Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid si Bayern Munchen.

Alonso a reusit sa castige Liga Campionilor cu Liverpool si Real Madrid, precum si Campionatul European in 2 randuri si Campionatul Mondial in 2010. In ciuda unor realizari incredibile, Alonso dezvaluie ca are regrete in fotbal.

"Am 3 regrete. Cu Real Sociedad, clubul meu, am fost la un meci de castigarea La Liga. Cu Liverpool am fost atat de aproape de titlu in Premier League. Cu Bayern, atat de aproape de Champions League. Dar poate ca ar fi fost prea mult sa cer si asta, prea perfect" le-a spus Xabi Alonso celor de la Times.