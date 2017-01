Dezvaluire socanta despre Mike Tyson. Cu cate femei facea sex in fiecare zi in inchisoare: "Nici la sala nu se mai ducea"

Mike Tyson a avut cu adevarat o viata socanta.

Mike Tyson a avut parte de o viata tumultoasa, iar o mare parte din probleme i s-au tras de pe seama femeilor. Incepand de la prima casatorie, care i-a ruinat cariera, pana la pedeapsa cu inchisoarea pe care a facut-o pentru viol, Mike a avut mereu probleme cu sexul opus.

Acesta a avut totusi si experiente placute, mai ales atunci cand se afla in inchisoare. Dupa cum povesteste un fost bodyguard, Tyson avea parte de vizite in inchisoare in fiecare zi, iar partidele de sex era in jur de 15 in fiecare zi!

"Poate pare exagerat dar nu este, avea parte de atat de mult sex incat nu mai facea nimic in restul zilei, se ducea si statea in celula pana la vizita urmatoare. Nici la sala nu se mai ducea, era prea obosit.", povesteste acesta.

Mai mult, Tyson se cumpara flori la fiecare si pe multe le ducea cu limuzina personala acasa, "pentru a nu avea probleme cu ele". Boxerul a si povestit de altfel intr-o emisiune cum reusea sa faca sex cat timp era in inchisoare.

"Veneau cu fuste cu nasturi in spate si lenjerie decupata, pentru ca la prima vedere trebuie sa ai lenjerie pe tine, nu poti intra fara in inchisoare. Mergeam in sala de vizita si cand se asezau la mine in brate... va dati seama ce urma", povesteste fostul boxer.

"Trebuia sa fii rapid, altfel ramaneai cu buza umflata", se amuza Tyson.