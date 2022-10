Medicii i-au spus că nu-și va mai putea folosi mâna dreaptă, practic că nu va mai putea juca! S-a uitat la mâna umflată ca o mănușă de box și și-a spus: „Ba voi juca!”

E o poveste adevărată din Bologna, de la începutul anilor 90. Cristina Pîrv, căci despre ea este vorba, cea mai bună voleibalistă din istoria României, se transferase de trei ani la clubul italian. Avea 22 de ani, o carieră în față, dar totul părea că se termină brusc.

Cristina are emoții și acum, când își aduce aminte de întâmplaea nefericită, la 30 de ani distanță. „Am mers la o expoziție de mașini. Prietenii cu care eram au zis „Hai să sărim gardul”. Am sărit. Când am ajuns de partea cealaltă, m-am ținut de gard. Era un gard care tăia. Mi-am rupt toate cele patru tendoane de la mâna dreaptă și m-am tăiat la mâna stângă. Dacă aveam un inel, acesta mi-ar fi retezat degetul!”.

„Fetele au început să plângă”

Inițial, la spital, i-au făcut o examinare și i-au spus că nu are leziuni la tendoane. Au cusut-o, vreo 50 de copci, i-au pus mâinile în ghips și au trimis-o acasă. A doua zi s-a prezentat la antrenament cu ambele mâini în ghips, toate fetele au început să plângă...

După două săptămâni, problemele s-au înrăutățit. În loc să se refacă, sportiva noastră nu-și putea mișca degetele. Medicul echipei i-a spus că este nevoie de încă o examinare, ceva nu era în regulă. Au băgat-o în operație. Abia când a ieșit a aflat că a avut toate cele patru tendoane rupte. Atunci i-au spus că nu va mai putea folosi mâna dreaptă! „Ba voi juca!”

A găsit o fizioterapeută foarte bună la Regio Calabria, acolo unde a fost operată. Ea i-a dat o speranță, i-a spus că mâna se poate reface. Avea nevoie de 50 de zile de fizioterapie, dar Cristina nu putea să mai aștepte încă 50 de zile. A început să meargă la antenamente și să dea la perete cu mâna stângă. Dreapta nu o putea folosi, o avea prinsă într-o fașă, cu pumnul strâns.

„Nu puteam folosi deloc mâna deaptă, pentru că, dacă băteam mingea de la antebraț, se putea rupe tendonul, fiind elastic”, povestește Cristina.

A jucat trei meciuri cu mâna stângă!

„Ba voi juca!”, își spunea tot timpul. Și a jucat trei meciuri doar cu stânga! „Îmi aruncam mingea cu pumnul drept, ca să servesc cu stânga și săream la blocaj cu o mână deschisă și cu una închisă!” - rememorează marea voleibalistă. „Fetele mi-au zis atunci: Numai tu puteai să faci așa ceva, nimeni altcineva n-ar fi jucat în starea asta”.

Și Cristina a revenit! După 50 de zile, a reintat la antrenamente și cu dreapta, iar apoi la joc! „De la accidentarea asta, am devenit mai puternică, atacam după refacere și cu dreapta, și cu stânga.

De-atunci, am început să joc și cu stânga. Deci, dacă vrei, orice se poate face”, este pilda pe care ne-o transmite Cristina, un monument de ambiție și de pasiune pentru sportul pe care l-a practicat la echipe mari din Italia, Franța, Brazilia și Argentina și, bineînțeles, la naționalele României.

Puteți citi aici un interviu amplu cu Cristina Pîrv, care are acum propria sa Academie de volei la Cluj, unde reușește să le transmită micilor voleibaliste dragostea sa imensă pentru acest sport.