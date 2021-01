"Vikingul" de la Capitoliu le-a mai facut o data FIGURA. Ce DORINTA a avut in inchisoare. Politistii au fost OBLIGATI sa-i faca pe plac

Jacob Anthony Chansley, "vikingul" care a scoat lumea in timpul asaltului de la Capitoliu, s-a facut remarcat si in inchisoare.

Mascat, cu coarne si cu o blana de urs in jurul gatului, Jacob (33 de ani) a fost personajul principal al revoltei de sustinere a lui Donald Trump, soldate cu 5 morti si numerosi alti raniti. Americanul venit la Washington din Arizona e in prezent in arestul politiei si asteapta sa fie judecat, dar intre timp i-a socat din nou pe politisti.

Astfel, Chansley a intrat vinerea trecuta in greva foamei dintr-un motiv cu totul neasteptat si a amenintat ca prefera sa moara daca nu i se va indeplini dorinta. Mai exact, "incornoratul" de la Capitoliu a solicitat autoritatilor sa primeasca mancare ecologica, justificand ca are mari probleme de sanatate.

In scena a intrat chiar si mama sa, care a subliniat ca fiul ei s-ar imbolnavi grav daca nu isi respecta dieta speciala. De asemenea, femeia a sustinut completa nevinovatie a lui Jacob. "E cea mai buna persoana pe care o cunosc, un patriot care vrea sa apere Statele Unite", a declarat aceasta.

Intre timp, refuzul lui Jacob Anthony Chansley de a se alimenta a ajuns pe masa unui judecator, care s-a declarat "ingrijorat" de situatie, luandu-se astfel decizia ca "samanul" de la Capitoliu sa primeasca mancarea cu care este obisnuit, un regim la care s-a autoimpus cel mai probabil din motive religioase.