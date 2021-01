VIDEO Scena IREALA pe partie! Statea sa cada din TELESCAUN, iar SALVATORII o asteptau jos. Incredibil ce s-a intamplat pe traseu

Un videoclip cum rar se vede, filmat pe o partie din SUA, face inconjurul retelelor de socializare.

Sarbatorile de Iarna au venit cu o intamplare care se putea incheia tragic pentru o americanca amatoare de schi. Astfel, in timpul unei banale deplasari cu telescaunul spre varful partiei, aceasta a alunecat in conditii misterioase, obligand administratorii retelei sa opreasca instalatia si sa cheme echipa de salvatori.

Nu mai putin de sase barbati au intins o prelata pe care femeia sa-si dea drumul de la o inaltime de aproximativ 20 de metri. Fiind singura sa sansa de a iesi din incurcatura, ea s-a aruncat in gol, insa o alta surpriza neplacuta a venit atunci cand jacheta pe care o purta s-a agatat de una dintre barele telescaunului. In cele din urma, si cu ajutorul prietenilor care i-au dat o mana de ajutor, femeia a scapat de haina buclucasa, aterizand in siguranta la sol.

Tweet partie telescaun Citeste si: