VIDEO Impresionant! Eruptia unui vulcan a fost urmata de o alta MINUNE a naturii. Nimic nu poate fi mai frumos

Incercand sa surprinda eruptia unui vulcan, rusoaica Marina Lystseva a vut parte de un bonus neasteptat.

Fotografii profesionisti sunt mereu in cautarea unor cadre uimitoare, cu care sa se poata mandri. Este si cazul Marinei Lystseva, care s-a dus in regiunea rusa Kamchatka pentru a imortaliza lava unuia dintre numerosii vulcani activi existenti in acea regiune.

Rusoaica nu se astepta insa ca, aproape in acelasi timp, sa se intample un alt fenomen rar. Dupa cum se poate vedea in materialul filmat urcat pe retelele de socializare, in special la secunda 10, eruptia vulcanului a fost insotita de o spectaculoasa ploaie de meteoriti. Imaginile venite parca de pe o alta lume au fost extrem de apreciate in spatiul online, autoarea primind si ea felicitarile de rigoare.