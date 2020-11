Un pilot de avion a iesit prin parbriz in timpul zborului, la 5.000 de metri inaltime! E un MIRACOL cum a supravietuit

In 1990, capitanul Tim Lancaster conducea o aeronava British Airways pe ruta Birmingham - Malaga si a supravietuit unui accident teribil, dupa ce a fost aspirat in afara cabinei ca urmare a unei depresurizari survenite in zbor, la peste 5.000 de metri inaltime.

In mod miraculos, pilotul a fost prins la timp de picioare de un insotitor de bord si a fost tinut asa, cu partea superioara a corpului in exterior, pana cand avionul a fost dus la sol de copilot. Acesta din urma a cerut turnului de control aterizarea de urgenta, insa n-a primit-o imediat din cauza vantului, astfel ca a decis de unul singur sa coboare, in ciuda riscului de a se lovi de alte aparate de zbor.

in 1990 the window of a plane fell off and one of the pilots got sucked out so they just held onto his legs while the plane landed pic.twitter.com/dp4mINhWy9