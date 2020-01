Cutremurator! A murit de Revelion dupa ce artificiile i-au explodat in fata! Atentie, detalii socante

Petrecerea de Anul Nou s-a terminat cu o tragedie pentru un grup de britanici.

Anglia e socata de cazul lui Gary McLaren. Aflat alaturi de prieteni in Thailanda pentru Revelion, McLaren a fost omorat de artificiile care i-au explodat in fata. Gary a incercat sa lanseze un proiectil in aer, dar n-a reusit sa aprinda tubul din doua incercari. Acesta a scos fum, apoi a explodat chiar in fata englezului. In ciuda interventiei medicilor, viata nu i-a mai putut fi salvata. McLaren se afla alaturi de mai multi prieteni intr-un bar de striptease. Inaintea miezului noptii, inconjurat de mai multe dansatoare, a iesit in fata clubului pentru a urmari focurile de artificii.

Gary McLaren era un mare fan al curselor de masini, fiind un colectionar cunoscut la nivel national.

