Si-a facut o poza cu prietenii si a trecut prin spaima vietii ei! Detaliul care a infricosat-o 

O femeie din Marea Britanie a trecut prin spaima vietii ei.

Tanara este convinsa acum ca apartamentul ei este bantuit. Asta dupa ce si-a facut o fotografie alaturi de prieteni, iar in spate a observat silueta unei persoane, care nu se afla in incapere.

Potrivit The Sun, Rebecca a povestit ca a vazut in fotografie fantoma unei femei brunete care zambeste, fapt care a infricosat-o extrem de mult. Sperietura a fost cu atat mai puternica pentru ca aflase ca in urma cu ceva timp o tanara murise in baia apartamentului in care locuia si unde a fost facuta poza.

Dupa acest moment, tanara in varsta de 30 de ani a marturisit ca a avut probleme cu somnul, nemaiputand sa doarma la gandul ca fantoma ar putea intra peste ea in dormitor in timpul noptii.

