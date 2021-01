Se muta in PARADIS! Unde va locui Kamala Harris, femeia care a scris ISTORIE in America. INCREDIBIL cate camere are casa

La fel ca presedintele SUA, Joe Biden, vicepresedintele Kamala Harris e nevoita sa se mute cu familia intr-o resedinta dedicata.

In cazul Casei Albe toata lumea stie ca e locul in care munceste, dar si traieste, presedintele Statelor Unite, insa putini cunosc faptul ca si a doua persoana din stat are parte de un tratament similar.

Astfel, la cativa kilometri de Casa Alba din Washington se afla Number One Observatory Circle, o vila de protocol superba in care va locui, cel putin pentru urmatorii 4 ani, Kamala Harris, prima femeie din istorie ajunsa in aceasta postura onoranta a Statelor Unite.

Construita in 1893 in stil victorian, cladirea a servit initial unui observator astronomic, iar din 1977 e folosita exclusiv pentru vicepresedintii SUA. Are o suprafata locuibila uriasa, de peste 9.000 de metri patrati, pe 3 etaje, iar numarul camerelor (33) este absolut impresionant.

Probabil ca Harris va fi coplesita de multitudinea de incaperi si de dormitoare, in conditiile in care acolo va locui doar ea si cu sotul ei, Doug Emhoff, stiindu-se faptul ca politiciana nu are copii.