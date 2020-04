Scandalos! Medicul din prima linie care a fost dat afara din casa unde statea in chirie: "Cumpara-ti un cort, ne temem ca aduci coronavirus!"

N-a crezut ca asa ceva i se poate intampla!

Un medic din Anglia a simtit ce inseaman tensiunea sociala provocata de coronavirus pe propria-i piele. Vincent Okafor, un medic de 57 de ani aflat in prima linie a luptei contra COVID-19, a fost dat afara din casa de proprietarul caruia ii platea chirie de teama sa nu il infecteze cu coronavirus!

Doctorul de 57 de ani se mutase in Hereford din Birmingham in martie si se oferise sa ajute ca voluntar la spitalul din oras.

Lui Okafor i s-au dat 5 zile sa paraseasca apartamentul unde locuia. Cei 15 proprietari pe care spitalul i-a recomandat drept solutii nici macar nu i-au raspuns la mesajele trimise. Lui Okafor i s-a transmis de catre unul dintre cei cu care a intrat in contact sa-si cumpere un cort in care sa locuiasca pe timpul pandemiei!

"Proprietarul apartamentului in care am locuit mi-a zis sa-mi fac bagajele si sa plec de pe proprietatea lui. A spus ca lucrez in spital si ca am sanse mari sa-i aduc in casa virusul. Mi s-a zis inclusiv sa-mi iau un cort. OK, si unde sa-l pun? In fata unui magazin sau in fata KFC? Am dat nenumarate emailuri, eram disperat", a povestit medicul, citat de Mirror.

"Situatia s-a rezolvat in mod neasteptat. Un vecin mi-a oferit o camera. Increderea mea in umanitate a fost recuperata", a mai spus trist doctorul Okafor.