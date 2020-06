Reactia FURIOASA a familiei clericului de 81 de ani! Ce au spus despre romanul cu 54 de ani mai tanar, care s-a imbogatit dupa moartea lui: "O lipitoare care a cautat bani!"

Florin Marin (27 ani) a ramas cu o avere in urma decesului sotului sau.

Desi se despartise de Philip Clements, in varsta de 81 de ani, romanul a refuzat sa semneze actele de divort. In urma decesului fostului cleric britanic, Marin ramane cu 150 000 de lire si o casa in valoare de 100 000 de lire. De asemenea, va primi si o pensie lunara de 2000 de lire.

Philip Clements s-a stins din viata duminica, singur intr-un spital din Romania, dupa ce s-a mutat la Bucuresti pentru a fi alaturi de sotul sau.

Familia britanicului a facut acuzatii dure la adresa romanului. Fratii sai au dezvaluit ca au rupt legatura cu Philip din cauza ca nu erau de acord cu relatia lui.

"Este cautator de averi. Jeremy Kylie i-a spus asta cand au mers la emisiunea lui si el a zis ca nu este, insa este. De ce un baiat de varsta lui ar fi interesat de un batran de 81 de ani?

Daca eram Philip, as fi incercat sa gasesc pe cineva apropiat de varsta mea, insa el in mod clar l-a iubit pe Florin. Nu cred ca Florin l-a iubit", a spus Tony Clements, unul dintre fratii lui Philip pentru The Sun.

Celalalt frate, Brian a adaugat: "Florin este o lipitoare si acum a primit ceea ce si-a dorit dintotdeauna!"