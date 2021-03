O femeie a descoperit ca e inselata intr-un mod halucinant! Cum s-a prins ca iubitul sau se vede cu altcineva

Nadia Essex a descoperit ca iubitul sau o inseala!

Tanara a marturisit pe TikTok modul inedit in care a descoperit ca este inselata de iubitul sau. La un clip in care un alt user de pe TikTok intreba: "Momentul in care ai stiut ca relatia ta s-a incheiat!", Nadia a dat reply si a spus povestea sa.

Fata a dezvaluit ca a primit o notificare pe FitBit, o bratara care urmareste activitatea fizica, prin care iubitul era felicitat pentru activitatea avuta intr-o dimineata.

"Cand fostul meu iubit a venit acasa dupa o noapte petrecuta in oras, m-am trezit dimineata si m-am gandit sa ii pregatesc micul dejun. Apoi am primit notificare pe FitBit in care aparea ca intre 2 si 3 dimineata, a ars peste 500 de calorii", a dezvaluit fata.

