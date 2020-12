O actrita NEMURITOARE a ajuns pe buza PRAPASTIEI! Scena de film care o tine in viata de Craciun

Fosta actrita Brenda Fricker (75 de ani) a facut o marturisire incredibil de trista privind felul in care isi va petrece Craciunul.

Desi a castigat un premiu Oscar (in 1990, pentru un rol secundar), irlandeza Brenda Fricker nu e un nume care sa provoace fiori cinefililor. In schimb, probabil ca exista putine persoane care n-o recunosc pe Brenda dupa rolul din filmul "Singur Acasa 2", cu micul Kevin protagonist. Este vorba despre celebra "doamna cu porumbei" care isi aduce aportul la indepartarea hotilor, imaginile cu Brenda Fricker inconjurata de pasari fiind una care va dainui mereu in cinematografie.

Succesul din cariera contrasteaza insa cu viata privata mai putin implinita a irlandezei. Astfel, divortata de foarte mult timp, mai exact din 1988, si fara copii care sa-i fie in preajma, Brenda Fricker are parte in fiecare an de Sarbatori destul de triste. "Craciunul e unul intunecat pentru mine. Sunt singura si batrana. O sa mint daca spun ca sunt fericita", a dezvaluit ea intr-un interviu pentru presa americana. "Voi trage jaluzelele si voi sta cu cainele meu, in fata televizorului", a precizat "doamna cu porumbei".