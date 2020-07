Nu reuseste sa isi vanda casa din cauza design-ului prea explicit! Cum poate arata interiorul casei pe care NIMENI nu vrea sa o cumpere 

Proprietara unei case din Olanda de Nord are dificultati in a-si vinde casa.

Willemijn de Lint are mari probleme in gasirea unui cumparator pentru casa sa pe care o vinde cu 300 000 de lire. Desi din exterior imobilul pare unul obisnuit, situatia e cu totul alta atunci cand patrunzi in casa.

De Lint a angajat un designer grafic care sa schimbe aspectul casei intr-unul 'pop art style' pentru cuplurile care voiau o escapada romantica. Femeia inchiria casa cuplurilor, insa acum a scos-o la vanzare.

Imaginile cu interiorul au devenit rapid virale, insa niciun cumparator nu este dispus sa plateasca suma ceruta din cauza design-ului extrem de explicit.

Soms komen er van die bijzondere pareltjes voorbij op #Funda... kunstenares Willemijn de Lint heeft ‘n prachtig #erotisch paleisje gemaakt in #Haarlem. Ze verhuurde het maar dat mag niet meer van de gemeente. Bovendien is ze toe aan ‘n nieuwe uitdaging. #hvnl #erotiek #seks pic.twitter.com/o6HnmLr4Eu — Maike Senders (@MaikeHVNL) June 23, 2020

In cazul in care nu gaseste un cumparator, de Lint a anuntat ca planuieste sa vopseasca totul in alb.