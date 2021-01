Nu mai are LINISTE! Viata de COSMAR pentru CEA MAI FRUMOASA femeie din lume. E incredibil ce i se intampla

Castigatoarea unei anchete de frumusete s-a trezit cu numeroase comentarii negative asupra ei.

Lista anuala a "celor mai frumoase 100 de infatisari" din lume, organizata in mod traditional de cei de la TC Candler, o are in fruntea topului la feminin pe tanara Yael Shelbia (19 ani). Fotomodel si actrita, ea activeaza din 2016 in industria modelling-ului, atragand imediat atentia si in ceea ce priveste aspectul estetic al chipului.

Cu titlul de cea mai frumoasa femeie in buzunar, Yael a intrat imediat in atentia internautilor. Numai ca, oarecum surprinzator, nu toata lumea a fost incantata de succesul israeliencei. Astfel, intr-un interviu pentru The Sun, adolescenta a marturisit ca a primit multe felicitari, dar in acelasi timp s-a creat si un curent negativ impotriva ei. "Am primit o mare cantitate de sprijin si de dragoste, dar au fost si mesaje urate", a dezvaluit Yael. De asemenea, cei care ii contesta titlul de cea nmai frumoasa femeie s-au unit chiar sub hashtag-ul #UglyQueen (printesa urata).