Mister in IMPERIUL miliardarilor. Cine e BOGATUL obligat sa DISPARA pentru ca a avut prea mult TUPEU!

Unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei, cu o avere estimata la peste 60 de miliarde de dolari, a iesit subit din viata publica.

Chinezul Jack Ma (56 de ani), fondatorul gigantului comercial Alibaba, este dat "disparut", in conditiile in care n-a mai aparut in ultimele luni la evenimente publice sau private, iar ultimele sale postari pe retelele de socializare dateaza din octombrie 2020.

"Nu vreau sa mor la birou, vreau sa mor pe plaja", spunea Jack Ma in 2019, atunci cand a parasit sefia companiei pe care a fondat-o in 1995, ridicand primele semne de intrebare referitoare la eventualele presiuni la care e supus din partea statului chinez.

Se stie ca Partidul Comunist aflat la putere in tara asiatica n-a vazut niciodata cu ochi buni ascensiunea lui Jack Ma, care incepuse sa se implice puternic inclusiv in sectorul financiar din China, ajungand astfel o amenintare serioasa pentru monopolul bancilor de stat. "Acestea sunt case de amanet, nu banci", a spus Jack Ma in urma cu cateva luni, intr-una din ultimele sale interventii publice, un tupeu pentru care e posibil sa fi fost pedepsit de autoritatile chineze cu "izolarea" de restul lumii.

Nascut la Hangzhou, Jack Ma a fondat gigantul Alibaba intr-un apartament, intr-o perioada in care se chinuia sa-si gasesca un loc de munca. Ulterior, firma sa a crescut fulminant, ajungand la un moment dat in Top 10 mondial in ceea ce priveste eficienta.