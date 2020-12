Mister descoperit dupa 51 DE ANI. Mesajul transmis politistilor de CRIMINALUL IN SERIE care n-a fost prins niciodata

Cu ajutorul unor binevoitori, politia americana a descifrat o enigma care dateaza de peste jumatate de secol.

"Zodiac Killer" e numele de cod al unui ucigas in serie care a actionat in perioada anilor 1968-1969 si a carui identitate n-a fost aflata nici in ziua de azi. Barbatul respectiv a terorizat mult timp zona din nordul Californiei si, in plus, a hartuit autoritatile cu cateva scrisori criptate transmize ziarului The San Francisco Chronicle.

Unul dintre aceste mesaje (cunoscut sub numele de "340”, după numărul de caractere pe care le conține) i-a chinuit ani buni pe anchetatori, misterul fiind deslusit abia acum de trei persoane private din SUA, Belgia și Australia.

„Sper că vă distrați încercând să mă prindeți. Cel care a apărut la televizor nu eram eu. Nu mă tem de camera de gazare, deoarece mă va trimite în paradis cât mai curând posibil. Deci moartea nu mă sperie pentru că știu că noua mea viață va fi ușoară”, a transmis criminalul.

Lui "Zodiac Killer" i-au fost atribuite in mod oficial șapte victime (cupluri tinere), dintre care două au reușit să scape cu viata, in ciuda faptului ca insusi criminalul si-ar fi arogat nu mai putin de 37 de crime. Polițiștii au avut mulți suspecți de-a lungul timpului, dar nu au putut niciodată să-l identifice pe autor.