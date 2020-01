Miliardarul care a anuntat ca imparte 9 milioane de dolari unor necunoscuti! Ce trebuia sa faci ca sa poti castiga banii

Un miliardar s-a gandit la un experiment social inedit.

Japonezul Yusaku Maezawa a anuntat pe 1 ianuaria ca va oferi 9 milioane de dolari unor oameni alesi la intamplare. Cerintele experimentului erau ca urmaritorii lui sa redistribuie un mesaj pe care miliardarul l-a scris pe data de 1 ianuarie.

Intr-un videoclip postat pe contul sau de Youtube, japonezul a explicat ca incearca sa faca un "experiment social serios" al carui scop este sa urmareasca reactia oamenilor daca vor primi banii promisi.

Maezawa a pornit acest experirment pentru a verifica teoria venitului minim universal, conform careia toti cetatenii ar trebui sa primeasca periodic sume de bani fara niciun fel de obligatie.

Yusaku Maezawa este fondatorul companiei Zozo. Acesta a fost selectat sa fie primul pasager privat in proiectul SpaceX, care implica un zbor in spatiu, in jurul lunii.