"Mi-am petrecut ultimele cinci minute tipand". Ce s-a intamplat dupa ce a plecat din magazin cu cumparaturile 

Tanara de 27 de ani a publicat mai multe fotografii cu o nectariana desfacuta pe care se pregatea sa o manance, din care ieseau numerosi gandaci.

"Am tipat cand am taiat-o si au inceput sa iasa numai gandaci. Cei de la magazin au zis ca o sa faca ceva, dar pana acum nu s-a intamplat nimic. Am aruncat integ pachetul. Mi-am petrecut ultimele cinci minute tipand", a marturisit Hannah.

Cut my @sainsburys nectarines open to find it was full of bugs and have basically spent the last five minutes screaming pic.twitter.com/GBnphcW4YT