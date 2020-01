McGREGOR VS COWBOY | Ce spun cotele la pariuri inainte de meci? Cat castigi daca castiga McGregor prin KO

Meciul dintre McGregor si Cowboy are loc duminica dimineata.

Meciurile lui Conor McGregor genereaza de fiecare data un interes foarte mare, fiind un adevarat motor financiar pentru industria MMA-ului si nu numai. O alta industrie care beneficiaza de faima lui Conor este cea a pariurilor sportive.

In special irlandezii si americanii sunt cei care pariaza masiv pe meciurile lui McGregor, sumele ajungand la cateva sute de milioane de dolari inainte de meci.

La confruntarea dintre McGregor si Cowboy Cerrone, casele de pariuri ii ofera irlandezului o cota in jur de 1,30 pentru victorie, iar lui Cerrone in jur de 3,30.

O victorie prin KO a lui Conor are in jur de 1,65 iar cota ca irlandezul sa isi ia KO de la adversar este de 3,70. Cea mai mare cota posibila la acest meci este de 75, in cazul in care meciul se va termina egal.

Iata mai jos cateva cote aproximative (difera de la casa la casa) la acest meci:

Victorie McGregor prin KO - 1,65

Victorie McGregor la decizie - 8,20

Victorie Cerrone prin KO - 3,70

Victorie Cerrone la decizie - 7,70

Victorie McGregor KO runda 1 - 2,50

Victorie Cerrone KO runda 1 - 14,50

Oricare dintre cei doi castiga prin KO - 1,50

Oricare dintre cei doi castiga la decizie - 4,50