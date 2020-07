Lucra de 44 de ani in aceasta brutarie, dar a fost data afara dintr-un motiv halucinant! Mii de oameni sunt scandalizati: ce au decis sefii

O femeie care lucra de 44 de ani intr-o brutarie si-a pierdut job-ul dintr-un motiv socant!

Megan Mecalfe, 60 de ani, a ramas fara loc de munca dupa ce i-a enervat pe sefii ei. Femeia ii lasa pe angajatii in varsta sa achite cash si nu le cerea sa-si plateasca nota cu cardul, asa cum si-ar fi dorit cei care conduc lantul de brutarii.

Pentru a le permite si batranilor sa aiba acces la produse, Megan le lua banii, apoi platea de pe propriul card consumatiile.

"Imi dau seama ca ceea ce faceam era impotriva politicii companiei. Dar oamenii luau produsele si ajungeau in fata mea, asa ca nu puteam sa le spun ca nu au voie sa consume pentru ca n-au card", a dezvaluit Megan.

Contractul ei cu brutaria din Radcliffe-on-Trent a fost suspendat pe 19 iunie, apoi femeia a fost pur si simplu concediata in urma unui interviu cu superiorii sai.

"Am incercat doar sa fac ce era corect. Sunt foarte trista. Am lucrat la Birds timp de 44 de ani, 25 de ani am fost manager. Mi s-a spus ca pun in pericol angajatii companiei luand bani cash de la clienti. Nu a fost un transfer de bani intre angajati, ii puneam in poseta si le aratam apoi chitanta, dupa ce plateam eu cu cardul. Nu-mi place sa dezamagesc oamenii, de aia am facut-o", s-a confesat Megan.

Mai mult de 1000 de oameni au semnat o petitie prin care cer ca femeia sa-si primeasca inapoi locul de munca si sa ia compensatii din partea firmei.

Stirea despre concedierea lui Megan vine la doar cateva zile dupa ce in media britanica au aparut stiri despre refuzul unui restaurant din acelasi lant de brutarii de a servi o batrana de 94 de ani care nu avea card bancar.