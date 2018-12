INCREDIBIL! Ce a ajuns sa faca Mitea dupa ce s-a lasat de fotbal in 2014: "M-am obisnuit cu lumea asta rea!"

Nicolae Mitea sustine ca si-a revenit dupa o perioada extrem de agitata a vietii sale.



Mitea a fost unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori ai Romaniei, insa dupa o perioada foarte buna la Ajax cariera sa a intrat pe o panta descendenta. S-a intors la Dinamo, a jucat apoi la Ionikos si Petrolul si s-a retras in 2014 de la Concordia Chiajna.

Ajuns la 33 de ani, Mitea pare ca a reusit sa-si faca in ordine in viata.

Dupa o relatie tumultoasa cu Andreea Tonciu, Mitea s-a casatorit cu Irina, are o fetita in varsta de un an si 6 luni si lucreaza in imobiliare.

"Ma bazez pe terenuri, sunt in domeniul imobiliar. Am iesit din lumea fotbalului, doar mai urmaresc meciurile, ma uit la emisiuni. Punct. M-am obisnuit cu lumea asta rea in care traim: ca am datorii, ca am vandut casa. Din aceasta cauza nici nu vreau sa mai vorbesc, sa apar, sa dezmint…", a declarat Nicolae Mitea pentru Libertatea.

Mitea a jucat 53 de meciuri pentru Ajax si a marcat 12 goluri in perioada 2003-2008. Mitea are si 8 selectii si doua goluri pentru echipa nationala a Romaniei.