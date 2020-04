Il cauta politia, dar nu ii pasa! 'El Chapito' si-a facut cont pe aplicatia momentului! Ce posteaza fiul celui mai mare traficant de droguri

Fiul lui El Chapo este in centrul atentiei pe cea mai populara aplicatie.

Jesus Alfredo Guzman si-a facut cont de TikTok, desi apare pe lista celor mai cautati fugari de catre Departamentul de Combatere a Drogurilor din Statele Unite.

Are deja 14.300 de urmaritori si a postat mai multe clipuri in care isi arata vila extravaganta in care locuieste, dotata cu piscina si sala de cinema, dar si masinile luxoase.

Cu toate ca nu este confirmat ca fiind profilul sau oficial, acesta pare autentic.