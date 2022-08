Sezonul 2022-2023 a început oficial în Ucraina. Starul l-au dat echipele U19, disputându-se deja meciurile Şahtior – Metalist 5-0, Kolos – Krivbas 0-0 și Cernomoreţ – Veres 3-1, Federația Ucraineană de Fotbal anunțând oficial revenirea fotbalului, în ciuda condițiilor de război.

„Astăzi, trei meciuri între echipe under 19 ale campionatului ucrainean au avut loc cu succes. Asta înseamnă că a început un sezon de fotbal special, în condiţii de război în toată regula. În ciuda numeroaselor obstacole şi disperării scepticilor, fotbalul în Ucraina reînvie”, a fost mesajul lui Andrii Pavelko, președintele Federației de Fotbal din Ucraina.

Însă, Andrii Pavelko a fost nevoit să semnaleze și un eveniment nefericit. Meciul Cernomoreţ – Veres, 3-1, a fost întrerupt de o alarmă aeriană, iar jucătorii celor două echipe, împreună cu staff-ul tehnic, au părăsit terenul pentru 20 de minute.

„S-a întâmplat la finalul meciului dintre Cernomoreţ şi Veres. Conform protocolului, toţi participanţii şi organizatorii meciului au intrat la adăpost. După ce armata a făcut un anunţ cu privire la arlarmă, aproximativ 20 de minute mai târziu, echipele au terminat meciul”, a mai spus Andrii Pavelko.

Chornomorets U19s v Veres U19s was interrupted by an air raid siren today mid game

The match was stopped as per protocol and resumed 25 mins later pic.twitter.com/WMKgxUPXky