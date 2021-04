Fosta iubita a lui Neymar a aruncat internetul in aer! Postarile cu care si-a innebunit fanii si ce anunt inedit a facut tanara

Fosta iubita a lui Neymar innebuneste milioane de oameni cu postarile de pe retelele de socializare.

Katerina Safarova isi rasfata urmaritorii cu fotografii incendiare. Fosta iubita a lui Neymar a rupt internetul in doua cu cele mai recente postari.

Superba rusoaica posteaza zi de zi pe retelele sociale poze provocatoare, iar fanii ei sunt in extaz.

Dupa ce s-a despartit de brazilian, Katerina Safarova s-a apucat de televiziune. In plus, recent, tanara in varsta de 23 de ani a anuntat ca cei care vor sa o cunoasca o gasesc pe Tinder, o cunoscuta platforma de dating.