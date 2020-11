Elixirul tineretii a fost descoperit! Cercetatorii au aflat cum pot opri imbatranirea oamenilor

Israelienii au descoperit o modalitate prin care pot combate imbatranirea.

In timp ce oamenii de stiinta din intreaga lumea incearca sa rezolve problema pandemiei de COVID-19, in Israel a fost descoperita o modalitate prin care se poate inversa procesul de imbatranire. Descoperirea suna mai mult a scenariu SF, totusi acest lucru are la baza cercetari stiitifice. Studiul a fost realizat la Universitatea din Tel Aviv, iar Revista Neuroscience a publicat rezultatele tratamentelor produse de universitate. Remediul respectiv implica folosirea oxigenului hiperbaric si arata ca procesul de imbatranire al celulelor a fost oprit cu o treime in 3 luni.

Acest studiu a implicat oameni sanatosi in varsta de 64 de ani, care au fost supusi timp de 3 luni la 60 de sesiuni cu oxigen hiperbaric.

"In anii 60 schimbarea stilului de viata si practicarea sportului au aratat ca prelungesc viata considerabil. Astazi suntem intr-o etapa mult superioara", potrivit profesorul Efrati, de la Universitatea de medicina din Tel Aviv.